Dans la deuxième école maternelle où je me trouvais cette année, je devais décloisonner pend ant que les petits étaient à la sieste. Je disposais d'environ 45 minutes à 1 heure et je devais faire des sciences avec un groupe de MS GS d'environ 15 enfants. Les groupes tournaient à la fin de la période. Ca me donnait environ 6 séances par groupes et j'ai du imaginer une séquence.

En terme d'outils, je me suis basée sur un bon ouvrage pédagogique, "Mon petit labo 3 - 5 ans" de chez Sedrap. Il est assez parlant et comporte quelques expériences intéressantes par thème.

La fiche séquence

Les documents pour les séances

Pour la séance 1, j'ai utilisé le dessin d'une maison en coupe que j'ai trouvé sur internet. Voici les documents que j'ai fabriqués pour les séances 2 et 3.

Pour ce qui est des autres j'ai utilisé la fiche photocopiable du petit labo (celle des mélanges).

Les vidéos

Voici les vidéos que j'ai trouvées qui peuvent être intéressantes pour expliquer le cycle de l'eau aux enfants.

Et j'ai découvert après une petite série de quelques épisodes qui parle de l'eau : Kikool. Ce serait plus pour du cycle 2 car un peu long et peut comporter du vocabulaire difficile pour des maternelle.

Le bilan de fin de séquence

J'ai eu l'idée de faire ce document histoire de laisser une trace des différentes expériences qui ont été faites. Les fiches toutes seules me semblaient un peu sans intérêt en elles même et comme ce n'était pas mes élèves, ça me paraissait logique de faire un petit bilan du travail effectué pour les enfants, les parents et les collègues.